Diante na nova rotina e protocolos que os profissionais devem seguir com a pandemia do coronavírus, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), em parceria com o Conselho Regional de Medicina (CRM) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ministrou uma capacitação de manejo de pacientes com Covid-19, em Vila Campinas, no município de Plácido de Castro.

Cerca de dez profissionais, entre médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, foram instruídos nos procedimentos de fluxo de assistência e de óbito do paciente. Receberam, também, as orientações de segurança da equipe.

“Os profissionais são instruídos quanto à paramentação e desparamentação dos equipamentos de proteção individual (EPIs), e também quanto ao manejo de corpos, como o acondicionamento adequado”, explicou Emanuelly Nóbrega, assessora do Centro de Operações Emergenciais (COE) à Covid-19.

A capacitação tem sido ministrada desde as medidas iniciais de enfrentamento ao coronavírus. O treinamento já foi realizado em 15 municípios do estado, aproximadamente. Na última quinta-feira, 11, o Acre atingiu 20.473 notificações e 245 óbitos ocasionados por Covid-19.