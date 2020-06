Nas próximas horas, o abastecimento de água aos moradores de Santa Rosa do Purus deve ser normalizado. Um avião do Estado foi enviado na manhã desta sexta-feira, 12, a pedido do governador do Acre, Gladson Cameli, para trocar a peça quebrada da bomba de captação que fica presa ao flutuante, às margens do Rio Purus. O acesso ao município se dá apenas por via aérea ou fluvial.

Segundo o diretor operacional do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), Edson Siqueira, a distribuição de água foi interrompida na tarde desta quinta-feira, 11.

“A peça quebrou e precisávamos buscar o equipamento, em estoque no Depasa de Rio Branco. Tínhamos apenas um reservatório cheio que acabou na noite de quinta, e acreditamos que até o início da noite desta sexta já deva chegar água para a população”, explicou o diretor.

Neste momento em que a água se torna ainda mais indispensável para evitar o contágio por coronavírus, o diretor operacional pede a compreensão da população do município para racionar o seu uso: “Os trabalhos já terminaram e o abastecimento começa a ser normalizado aos poucos, em toda a cidade. Em nome da diretoria do Depasa, quero agradecer o governador, que não mediu esforços para resolver o problema. Também quero agradecer à população de Santa Rosa pela paciência conosco, funcionários e todo pessoal que esteve empenhado no serviço de manutenção. “, afirmou Siqueira.