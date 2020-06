Da assessoria – A Fundação FCCV informa que vai criar um conselho de acompanhamento e avaliação das suas atividades em Cruzeiro do Sul. Para integrar o colegiado, a fundação pretende convidar dois membros da prefeitura, dois membros dos conselhos municipais, sendo um de Saúde e um de Educação e um representante do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC).

A entidade busca, com esta iniciativa, ampliar ainda mais a transparência dos seus serviços, que são de suma importância para a sociedade, em especial neste momento em que a pandemia do novo coronavírus alterou a rotina da população, o que vai exigir novas formas de atuação na Educação e na Saúde, dentre outras áreas.

A FCCV acredita e defende que, com a pandemia, cada vez mais a inovação tecnológica será fundamental para a eficácia na prestação dos serviços públicos. Neste sentido, a Fundação ressalta seu compromisso em continuar empenhada em prestar serviços com o máximo de excelência, buscando sempre a inovação e a eficiência, além de garantir transparência de suas ações.

Durante as reuniões do conselho, serão explicadas todas as atividades e trabalhos desenvolvidos pela FCCV em Cruzeiro do Sul. Além disso, durante os encontros, os membros do conselho e a população poderão fazer uso da palavra para sugestões ou comentários sobre o atuação da entidade.

“Convidamos a todos para acompanhar nossas atividades, especialmente neste momento em que, com a pandemia, a população exige cada vez mais transparência. Estamos de portas abertas para todos que quiserem acompanhar nossas ações, deixando todos os nossos serviços acessíveis ao público em geral”, informou a FCCV.