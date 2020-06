Assessoria – A pandemia do novo coronavírus tem implicado diretamente na vida da população do Brasil e do mundo e, nos municípios do interior esse choque tem sido ainda maior afetando setores importantes da economia local. O trabalho informal, estabelecimentos comerciais e muitos autônomos tiveram que fechar ou readequar sua rotina seguindo as orientações dos órgãos municipais de saúde.

Mas, em Mâncio Lima, como forma de manter a economia funcionando através do setor da construção civil, a Prefeitura vem trabalhando em ritmo acelerado para a finalização das obras de um pacote de mais de R$ 16 milhões, frutos de emendas parlamentares e de recursos próprios, algumas já estão 100% finalizadas.

“A construção civil foi um setor que não parou, durante esse período de pandemia, por meio das empresas que ganharam nos processos de licitação, mais de cem pais de famílias tiveram sua renda garantida por meio de contratação para trabalhar em obra que estão ou já foram concluídas. As obras têm prazos para serem finalizadas porque caso não deem início o Município perde os recursos e acontece uma desaceleração na economia. Já temos obras prontas como a Unidade de Saúde na comunidade São Salvador, a sede da Secretaria de Assistência Social e outros com 90% concluídos. Isso é graça ao nosso trabalho sério e o respeito que temos diante dos parlamentares que tem nos ajudado com o envio de emendas parlamentares”, disse Isaac Lima, Prefeito Municipal.

Do Pé da Terra a comunidade São Salvador postos de trabalhos foram gerados direta e indiretamente, impactando de maneira positiva na economia do Município. O Mercado Municipal, no Bairro São Francisco, já está com mais de 90% concluído, só para a sua construção foram gerados mais de 30 empregos direto. Na comunidade São Domingos, distante cerca de 5 km do centro da cidade, a quadra coberta já está concluída restando apenas a fase de limpeza e entrega da obra para a comunidade.

“A construção dessa obra é muito importante pra nós dessa comunidade rural. Nunca tivemos o privilegio de ganhar um investimento tão importante como esse, agora nossa juventude vai ter um espaço de vergonha para praticar esporte. A gente agradece muito ao Prefeito Isaac Lima porque algumas pessoas da comunidade também foram usadas nesta obra, tenho certeza que daqui sairão bons atletas”, disse o agricultor Cleilson Azevedo, morador da comunidade São Domingos.

A cidade se transformou num verdadeiro canteiro de obras, obras de infraestrutura que vão mudar a cara da cidade e colocar Mâncio Lima no cenário de uma das cidades mais estruturadas para o recebimento de eventos culturais e esportivos. Uma das obras que orgulha os Manciolimenses é o Completo Esportivo Totão que, recebeu investimentos de mais de R$ 2,5 milhões para uma reforma geral. O Complexo irá ganhar uma piscina semiolímpica, palco para apresentações culturais, cobertura nova, quadras de voleibol de areia além das melhorias em toda sua estrutura.

“O Estádio Totão é o orgulho de todos nós desportistas, é um dos melhores estádios do Estado do Acre e, com essa reforma vai se igualar a muitos da região norte. Pra nós é motivo de orgulho ver uma gestão que tem se preocupado em criar espaço de lazer, de esporte e de entretenimento de qualidade, muitos jogadores importantes já pisaram naquele gramado e, tenho certeza que muitos ainda irão se destacar fora daqui”, disse Rivelino Cavalcante, desportista e Chefe do Departamento de Esportes.

Outras obras importantes estão em fase de conclusão dentre elas pavimentação de ruas com meio fio e drenagem, melhorias sanitárias domiciliares, construção de quadras de esporte, aquisição de máquinas e equipamentos para a agricultura familiar. Para a área de meio ambiente, a aprovação de um projeto junto ao Ministério da Justiça, por meio do Fundo de Defesas dos Direitos Difusos, no valor de R$ 1,3 milhões será um divisor de águas na politica municipal de meio de meio ambiente.

Todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde foram seguidas a fim de garantir a segurança e saúde dos profissionais da construção civil. Todos os trabalhadores que apresentaram algum sintoma da COVID-19 foram afastados e cumpriram o período de quarentena.