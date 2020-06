O Governador Gladson Cameli (PP), durante entrevista à rede nacional CNN, na manhã desta sexta-feira (12), afirmou que concorda com a recomendação do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) sobre adotar medidas mais rígidas de isolamento para conter o avanço do novo coronavírus.

De acordo com o governador as aulas estão previstas para serem retomadas depois de setembro, pois ainda não se tem segurança para uma possível reabertura agora, em virtude do aumento nos casos.

Quanto ao comércio, Gladson destacou que, junto de sua equipe, está criando um plano, ouvindo toda a sociedade, para que o comércio possa ser retomado. “Estamos com um projeto chamado ‘convivendo com Covid’, por meio do qual vamos reabrir o comércio gradativamente”, disse Cameli, que está em Cruzeiro do Sul.