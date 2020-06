O advogado e professor de Direito Marcelo Uchoa, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia (ABJD), defendeu nesta sexta-feira, 12, a prisão de Jair Bolsonaro por incitar invasão de hospital.

Pelo Twitter, o jurista comentou a invasão do hospital municipal Ronaldo Gazolla, um dos hospitais de referência no tratamento da Covid-19 no Rio de Janeiro. Um grupo de pelo menos seis pessoas invadiu a unidade, incluindo alas restritas a médicos e pacientes. Eles queriam verificar se os leitos estavam mesmo ocupados e gritavam “mentira! mentira!”.

“Bolsonaro tem culpa na invasão ao hospital R.Gazolla por haver instigado a prática em live. Pôs em risco a vida, a saúde e a segurança de pacientes, equipes médicas e invasores”, afirmou Uchoa. “Pelo art.132 do Código Penal cabe detenção de 3 meses a 1 ano se o fato não constitui crime mais grave”, acrescentou.

Marcelo Uchoa se referiu à declaração de Jair Bolsonaro de pedir, durante sua live semanal na internet, que apoiadores invadam hospitais e filmem as condições do local, pondo em dúvida se há realmente pacientes internados com coronavírus. “Se tem um hospital de campanha perto de você, dá um jeito de entrar e filma”, afirmou Bolsonaro.

