A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) registrou nesta sexta-feira (12) 204 novos diagnósticos confirmados pelo novo coronavírus em todo o estado, fazendo com que o número de casos positivos da doença subisse de 9.091 para 9.295.

Lamentavelmente o registro de óbitos pela Covid-19 no Acre também teve aumento, nas últimas 24 horas foi registrado 9 óbitos. O número de mortes pela doença subiu de 245 para 254.

Dos 9 novos registros de óbitos, 7 são do sexo masculino e 2 do sexo feminino. Os casos são de Rio Branco e Cruzeiro do Sul, com idades entre 41 e 90 anos. As autoridades estão tomando todas as medidas necessárias para evitar a propagação deste vírus que tem tirado a vida de centenas de acreanos, mas mesmo diante de todo o esforço, os casos continuam subindo.