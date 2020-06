A Covid-19 fez mais uma vítima nesta quinta-feira (11). Trata-se do gestor público, Sid Farney, que faleceu na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Into.

Ele estava internado no Into desde maio e não resistiu às complicações causadas pelo coronavírus.

O secretário de Infraestrutura, Edson Rigaud, usou o Facebook na noite desta quinta-feira, 11, para lamentar a morte de Sid Farney.

“Combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. A coroa da justiça lhe está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, lhe dará neste dia… Deus o receba de braços abertos no seu reino, irmão”, afirmou. Por ac24horas.