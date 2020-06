Da assessoria – Com previsão para inaugurar nos próximos dias, o Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul começa a receber os materiais e equipamentos necessários para a instalação e montagem dos leitos. A notícia foi dada pelo próprio governador Gladson Cameli, por meio de suas redes sociais, na tarde desta quinta-feira, 11.

“Os primeiros equipamentos hospitalares que serão instalados no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul já chegaram. A obra está nos ajustes finais e prestes a ser inaugurada. Estamos finalizando em 30 dias uma obra que estava parada há 30 anos. Vale lembrar que após a pandemia, o hospital vai continuar à disposição da rede pública de Saúde. Este é o nosso compromisso com toda população do Juruá”, disse o governador.

O Hospital de Campanha ficará anexo ao Hospital Regional do Juruá e atenderá pacientes com Covid-19 que necessitarem de internação. A estrutura, que está em fase de conclusão, contará com 60 leitos de enfermaria, outras 20 unidades semi-intensivas e 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Mesmo com a dificuldade para compra de material durante a pandemia e a logística de chegada até o estado, todos os esforços estão voltados para a inauguração dos dois hospitais de campanha na próxima semana.

“Tivemos dificuldade para a compra de equipamentos, pois a procura é grande e já não há mais a pronta-entrega, mas compramos. A demora e a logística do estado não ajudam, contudo, não estamos medindo esforços para fazer acontecer no tempo esperado, fretando avião, solicitado apoio ao Ministério da Saúde, entre outras medidas. Na próxima semana pretendemos, sim, inaugurar os hospitais e entregá-los prontos para atendimentos da população”, destacou o secretário estadual de Saúde, Alysson Bestene.