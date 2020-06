Um homem ainda não identificado foi morto no final da manhã desta quinta-feira (11), no Ramal do Sinteac, em frente ao Estádio Florestão, na Via Verde em Rio Branco.

Informações do Centro Integrado de Justiça e Segurança Pública (Ciosp) são de que o crime teria ocorrido por volta das 11h30, quando indivíduos passaram em um carro, pararam ao lado da vítima e efetuaram pelo menos cinco disparos.

Os suspeitos teriam fugido do local e uma testemunha acionou a polícia por meio do Ciosp que ainda não sabe a motivação do crime.

Ainda conforme informações do Ciosp, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar ao local, constataram o óbito da vítima.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo para realizar os exames cadavéricos. Por G1 Acre.