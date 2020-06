Oaltoacre – Durante o início da noite desta quinta-feira, dia 11, o veículo do Instituto Médico Legal retornou da Capital, Rio Branco, com dois corpos de um homem de 46 anos que morava de Brasiléia e de um adolescente de 16 anos, do município de Assis Brasil.

Segundo foi informado, as mortes não envolvem contaminação por vírus. O homem identificado por Dionei Cristiano dos Santos, era funcionário público de Brasiléia e teria ido para a zona rural, onde pretendia realizar uma derrubada. O local seria a Colocação Centrinho, existente dentro do Seringal Venezuela.

Quando Dionei realizava a derrubada, por volta das 13h30 quando cortavam uma árvore, esta teria quebrado um galho na queda que foi de encontro com sua cabeça. O impacto foi muito forte e lhe causou trauma, causando sua morte no local. O corpo foi trazido para a cidade e em seguida transferido à Capital pelo IML.