O governo do Acre, por meio da Secretária de Assistência Social, Direitos Humanos e de Políticas Públicas para as Mulheres (SEASDHM), entregou nesta quarta-feira, 10, mais de mil cestas básicas nos municípios de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter. Os alimentos serão distribuídos entre famílias de baixa renda, atingidas pelo impacto econômico causado pela pandemia do novo coronavírus.

Para amenizar os transtornos causados a essa população, no último dia 30 de maio, o governo realizou uma live solidária. O saldo positivo com a arrecadação de fundos e alimentos está contemplando famílias de baixa renda em todo o estado.

“Os alimentos chegaram em Cruzeiro do Sul ontem à noite em carros da Defesa Civil e em seguida forma enviados de barco aos municípios de Marechal Thaumaturgo e Porto Walter. Foram 500 cestas básicas para cada um. Junto aos donativos também foram entregues 424 unidades de álcool em gel.

“Nós, da Secretaria de Assistência Social agradecemos pelo apoio. Como não estão podendo trabalhar, essas famílias precisam de um acompanhamento do Estado, que está cumprindo com o seu papel”, explicou Milca Santos, representante da SEASDHM no Juruá.

A Live Solidária teve duração de três horas. O governador atendeu pessoalmente todas as ligações e ao final pôde comemorar a arrecadação de aproximadamente 90 toneladas de alimentos. Os pontos de coleta foram distribuídos entre supermercados da capital, que passaram a semana seguinte recebendo outras doações.

A prioridade é atender os municípios isolados e demais municípios do interior. A primeira-dama do Estado, Ana Paula Cameli, comemorou o sucesso da iniciativa: “A live foi um sucesso. Essa união de todos é realmente o que estamos precisando”.