Mesmo em um período onde a maioria das prefeituras estão com suas obras e ações estagnadas por conta da Pandemia, em Cruzeiro do Sul o ritmo é de muito trabalho e a cidade tem uma das maiores Operações de Verão dos últimos anos.

A Secretária Municipal de Obras está a todo vapor em vários Bairros de Cruzeiro do Sul, que por determinação do prefeito ilderlei Cordeiro e seu vice Zequinha Lima, as equipes executam desde a retirada de entulhos, à recuperação e pavimentação de vias.

Nessa primeira etapa já foram contemplados diversos bairros, tendo a prioridade pela situação de cada localidade e o calendário de planejamento estabelecido.

Além do Remanso, Região Central e João Alves, que teve o Trecho crítico da Avenida Lauro Muler todo recuperado, a prefeitura executa limpeza e roçagem para que as equipes de vigilância em saúde avancem na prevenção e combate à Dengue.

O Destaque deste verão é a construção do Complexo Esportivo do bairro Aeroporto Velho, o maior do estado!

O complexo esportivo do bairro do Aeroporto velho é uma obra orçada em R$ 5 milhões, através da emenda parlamentar da deputada Jéssica Sales e está sendo executada na gestão do prefeito Ilderlei Cordeiro com prazo previsto para inauguração em 60 dias.

O complexo contará com praça de alimentação, pista de corrida, piscina, um ginásio para aproximadamente 2 mil pessoas e outras estruturas. Outro ponto destacado na obra é que, nesse momento de pandemia, mais de 60 empregos estão sendo gerados a pais de famílias.

Mesmo com altos investimentos no combate ao Coronavírus, a prefeitura tem mantido as demais ações, sempre com a transparência e responsabilidade financeira, que permite Cruzeiro do Sul ser a cidade que tem o maior volume de obras e ações na infraestrutura urbana e rural do município.