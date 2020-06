O Presidente da Câmara Municipal João Luciano (PCdoB), destaca o papel que o parlamento municipal vem desempenhando, apoiando as ações que são de interesse coletivo e que podem dar certo, como também fazendo as cobranças necessárias que ajudam a fazer com que o poder executivo acerte na tomada de decisão.

“Nossos vereadores todos estão dando sua parcela de contribuição para que Marechal seja exemplo no combate ao Coronavírus, pois temos a clareza de que essa é uma luta que ninguém sairá vencedor sozinho. Estamos deixando a disputa menor de lado; no caso a política, para nos envolver nas pautas que podem se transformar em boas ações e cada vereador tem essa compreensão”, disse o presidente.

João Luciano destacou o gráfico nos números e afirmou que não ter ninguém hospitalizado, nenhum óbito e quase 80% de pessoas com alta médica representa esperança e alivia aflição das pessoas.

“Todos nós desejamos a retomada das atividades normalmente, mas para isso ainda temos muito o que fazer, para isso, nossa legislatura tem se colocado à disposição e no que for bom para nossa cidade, o executivo sabe que nunca nos refutaremos de fazer acontecer. Os trabalhadores da saúde em especial merecem sair de tudo isso com reconhecimento que lhes cabe, espero que possamos contribuir para que isso aconteça”, finalizou Luciano.