Um homem identificado como Edson Oliveira Gonçalves, de 39 anos, foi executado com oito tiros nesta quinta-feira (11), no polo Geraldo Fleming, na região do Calafate, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Edson e a esposa estavam em sua residência localizada no bairro Vila Acre, quando homens até o momento não identificados invadiram a casa do casal e, em posse de armas de fogo, renderam as vítimas, os colocaram dentro de um veículo e seguiram com destino ao polo Geraldo Fleming.

A polícia conta que no trajeto, a esposa conseguiu abrir a porta do veículo, se jogou e conseguiu correr para dentro de uma área de mata. Com a funga da mulher, Edson também tentou uma fuga, mas foi pego pelos bandidos e alvejado por 8 disparos que o atingiram na cabeça, costas e no peito. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Moradores da região acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas ao chegarem no local, só puderam atestar o óbito..

A área foi isolada pela polícia militar para a realização dos procedimentos necessários. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.