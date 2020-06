As ações integradas do Meio Ambiente do Acre foram destaque no webinário Agricultura Sustentável e Recuperação Ambiental, promovido nesta quarta-feira, 10, pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (Abema).

O Estado apresentou os avanços do Escritório Técnico de Gestão do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do Programa de Regularização Ambiental (PRA).

O trabalho da equipe do CAR e PRA é realizado dentro do Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma).

“As informações da gestão ambiental são produzidas em várias instituições no estado e quando esses dados são concentrados num centro integrado, os resultados alcançados consequentemente são mais efetivos”, disse o chefe do escritório do CAR e PRA, Cláudio Cavalcante.

O workshop faz parte da estratégia da Comissão Técnica de Mudança do Clima (CTClima), da Abema, de apoio aos estados brasileiros na implementação da agenda climática, buscando esclarecer suas competências, incentivando o intercâmbio de informação, conhecimentos para a inovação e boas práticas visando a mitigação da emissão dos gases de efeito estufa e a adaptação aos efeitos das mudanças do clima.