A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) do Acre, por meio do Departamento de Esportes, confirmou nesta quarta-feira, 10, o cancelamento da etapa estadual dos Jogos Escolares em todas as modalidades.

A decisão da SEE é baseada em uma orientação do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), que ainda no mês de abril cancelou a realização das etapas regionais e nacional da competição nas modalidades coletivas e, mais recentemente, também nas modalidades individuais.

A confirmação do cancelamento foi notificada no Memorando 087/2020, ao secretário Mauro Sérgio Cruz (SEE), expedido pelo chefe do Departamento de Esportes da secretaria, Junior Santiago, explicando que alguns estados, com base na decisão do COB, também procederam dessa forma.

Tais medidas estão sendo adotadas em decorrência da pandemia da Covid-19. “Os próprios organismos mundiais incumbidos de pesquisar a respeito do vírus recomendam que, mesmo quando a contaminação estiver em condição de relativo controle, os países devem evitar a realização de eventos que gerem aglomerações”, explicou Santiago.

Ainda no documento, Santiago afirma que o departamento demorou a se manifestar a respeito do cancelamento porque se acreditava a situação pudesse ser controlada a tempo de realizar a competição. “Infelizmente, a proliferação do vírus aumentou nos últimos 50 dias, impossibilitando, a médio e longo prazo, a realização dos jogos”, destacou.

Ao mesmo tempo em que confirma o cancelamento, Santiago informa que os técnicos e professores do departamento vêm se empenhando para que sejam realizados os jogos escolares virtuais. “Toda a equipe já trabalha em um planejamento prévio desse evento”, informa.