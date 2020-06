Morreu nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira 10, na comunidade de Broich, na Alemanha, o padre Frederico Siegers, aos 86 anos.

O religioso que passou a maior parte de sua vida missionária em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, foi o primeiro sacerdote a celebrar missa na Catedral de Nossa da Glória, padroeira da cidade.

A obra literária aborda as experiências vividas por Siegers e como ele conseguiu erguer e manter até os dias atuais as creches que ele visita todos os anos mesmo morando na Alemanha.

A comunidade de Broich, na Alemanha, está reunida com a família dele neste momento para decidir sobre a data do funeral. Recentemente, padre Frederico foi submetido a uma cirurgia cardíaca. Fonte: Voz do Norte