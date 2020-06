Na noite desta terça-feira, 9, policiais militares do Grupo Tático do 7º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) prenderam seis homens por tráfico de drogas, na zona rural de Tarauacá. Na ocasião, foram apreendidos 9, 380 kg de substância ilícita, além de dois carros usados no crime.

De posse de informações importantes recebidas via Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), acerca de transações de tráfico de drogas na região, os militares se deslocaram para a BR-364, onde visualizaram dois veículos.

A guarnição iniciava a abordagem ao veículo identificado como táxi, modelo Siena de cor branca, ocupado por três indivíduos, quando o condutor do outro, um HB20 de cor branca, desobedeceu a ordem de parada e “jogou” o carro na direção dos policiais que, por pouco, não foram atingidos.

Imediatamente, o HB 20 foi acompanhado pelas equipes, que estavam em duas motocicletas e uma viatura, até obter êxito em sua parada. No interior do veículo, dentro de uma mochila, foram encontrados cinco “tijolos” de suposta substância ilícita, num total de 5,102 kg.

Em continuação às buscas, a guarnição avistou o Siena em um posto de gasolina, e encontrou dois “tijolos” de, supostamente, maconha, no total 2,133kg, embaixo do banco do motorista, que também foi preso. No momento da prisão, o “taxista” recebeu uma ligação dos outros dois indivíduos. Posta no viva voz, acertaram um local para encontrá-los.

Embarcados no “táxi”, os policiais militares surpreenderam a dupla, que saía de uma região de mata ao encontro do comparsa, e também acabaram presos. Com eles, foram apreendidos mais dois “tijolos” do mesmo produto, no total de 2,145kg.

Os seis envolvidos, o material ilícito apreendido e os veículos, que continham ainda várias peças de roupas dentro, foram encaminhados para a delegacia de polícia, para serem realizados os procedimentos cabíveis.