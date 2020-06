O Ibope através do Instituto Inova está realizando o mapeamento do avanço Covid-19 em Cruzeiro do Sul. A primeira e segunda etapa já foram realizadas. A pesquisa é feita nas residências sorteadas.

Além de perguntas sobre a saúde em geral da pessoa, o sorteado faz um teste de Covid-19. Em caso de testar positivo, todas as pessoas que moram na residência também precisam fazer o teste.

A terceira e última etapa da pesquisa ocorrerá nos dias 18, 19 e 20 de junho. Ao todo, 750 testes rápidos serão feitos.

O supervisor da Inovar, Neremias Arruda, pede compreensão por parte da população. “Estamos fazendo o mapeamento do coronavírus na cidade. Os pesquisadores farão perguntas sobre a saúde, e a pessoa sorteada fará o teste da Covid-19. Pedimos o apoio da população que nos recebam. Nossos fiscalizadores estarão identificados e paramentados. Esse é um projeto da Universidade Federal de Pelotas”.

O prefeito Ilderlei Cordeiro agradece o apoio da empresa e destaca a importância de contratar mão-de-obra local.

“Essa é uma oportunidade para a nossa cidade porque essa empresa que chegou em Cruzeiro do Sul, vai precisar contratar pessoas. E no momento de dificuldade que estamos enfrentando, 13 pessoas foram contratadas para fazer essa pesquisa. Só temos a agradecer”.

Além disso, Cordeiro ressalta a importância da colaboração da população, sobretudo quando forem abordadas pela equipe da pesquisa.