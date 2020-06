O governo do Estado entregou nesta terça-feria, 9, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Regional (Sedur), um reforço em Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para distribuição entre os profissionais da Saúde que estão na linha de frente no combate à Covid-19.

Esses equipamentos garantem mais proteção aos profissionais que diariamente estão expostos à contaminação por atuarem no ambiente hospitalar em plena pandemia.

Foram solicitados pelo governador Gladson Cameli às empresas Cieam, Coimpa, Visteon, Masa, Moto Honda e Bicho da Seda, Tutiplast de renome nacional.

No carregamento dos EPIs doados, constam 20 mil máscaras cirúrgicas e três mil faceshield (protetora facial). Além disso, a empresa Bicho da Seda enviou três modelos de macacão cirúrgico para que a Secretaria de Saúde (Sesacre) possa escolher o mais adequado.

Coube à Sedur a solicitação junto às empresas, a intermediação e recepção dos equipamentos. O titular da pasta, Victor Bonecker, reconheceu o empenho de toda equipe envolvida na ação demandada como prioridade pelo governador.

“Compactuamos com o comprometimento do governador Gladson Cameli para garantir proteção aos profissionais da Saúde que estão na linha de frente do enfrentamento à Covid-19. Estamos satisfeitos com o resultado, que é a entrega do material para que a Sesacre realize a distribuição”, afirmou Bonecker.

Coube à Sedur a solicitação junto às empresas, a intermediação e recepção dos equipamentos. O titular da pasta, Victor Bonecker, reconheceu o empenho de toda equipe envolvida na ação demandada como prioridade pelo governador.

“Compactuamos com o comprometimento do governador Gladson Cameli para garantir proteção aos profissionais da Saúde que estão na linha de frente do enfrentamento à Covid-19. Estamos satisfeitos com o resultado, que é a entrega do material para que a Sesacre realize a distribuição”, afirmou Bonecker.