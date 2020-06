O Governo do Estado do Acre pagará, antecipadamente, a primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas no próximo dia 15 de julho. A medida injetará mais de R$ 92 milhões na economia e contribuirá diretamente para o aquecimento de setores do comércio afetados pela crise decorrente da pandemia do novo coronavírus.

Pelo segundo ano consecutivo, a gestão Gladson Cameli demonstra zelo com as finanças do Estado e honra, por meio do adiantamento salarial, 48,4 mil pessoas que já contribuíram e ainda contribuem com o desenvolvimento do Acre. Somados o décimo terceiro e salário mensal, o governo acreano colocará R$ 355 milhões em circulação no mês de julho.

“A antecipação tem dois objetivos. O primeiro deles é reforçar o compromisso do governo do Estado de manutenção do pagamento dos servidores em dia e o segundo, primordial, é garantir um aporte de recursos na economia do Acre para incentivar o processo de reabertura da economia, além de aumentar a quantidade de circulação de dinheiro no mercado, e assim auxiliar na retomada do fluxo empresarial” destacou o secretário de Planejamento e Gestão, Ricardo Brandão.

De acordo com o governador Cameli, enquanto muitos estados brasileiros considerados mais ricos estão com sérias dificuldades para pagar seus servidores, o Acre segue no caminho inverso. Com responsabilidade e rigoroso controle do equilíbrio fiscal, o governo comprova seu compromisso com a valorização do funcionalismo público.

“Fiz uma consulta em minhas redes sociais e a maioria decidiu, democraticamente, pela antecipação. Vamos cumprir com a nossa palavra no dia 15 de julho. É muito importante ressaltar que isso só foi possível porque temos feito de tudo para economizar cada centavo do Tesouro Estadual e honrar os nossos servidores que tanto nos ajudam a levar os serviços do governo para a população”, explicou o gestor.

Pagamento de salários em dia é uma marca do governo Gladson Cameli

Atrasar os salários dos servidores públicos, definitivamente, não está nos planos do governador Gladson Cameli. Desde que assumiu o Poder Executivo acreano, o gestor vem mantendo a folha salarial em dia e, em muitos casos, adiantando o calendário de pagamento.

“Muitos diziam que iríamos atrasar o salário dos nossos valorosos servidores públicos. A resposta que demos para esses críticos foi o trabalho sério de uma gestão comprometida com o progresso do nosso estado. Graças a Deus, temos conseguido antecipar o pagamento dos funcionários e não podemos esquecer que também pagamos o décimo terceiro que a antiga gestão deixou atrasar no fim de 2018”, declarou Cameli.

A segunda parcela do 13º salário será paga no mês de dezembro. Para maiores informações, os servidores podem acessar a versão digital do contracheque, por meio do endereço eletrônico www.contracheque.ac.gov.br, ou pelo aplicativo Contracheque AC, disponível gratuitamente em smartphones com sistema operacional Android. Nestes canais, os servidores têm acesso ao calendário de pagamento, cédula C, entre outras comodidades.