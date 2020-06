A ex-presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour da gestão Sebastião Viana (PT), Karla Kristina Oliveira Martins, foi condenada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) a devolver mais de R$ 700 mil, em razão de irregularidades na prestação de Contas da Fundação do exercício 2017.

Segundo o TCE, ocorreu Perdas Involuntárias na Demonstração das Variações Patrimoniais, sem a devida comprovação por meio de documentos hábeis e também ausência de documentos (notas fiscais) que demonstrem a efetiva execução dos serviços previstos em diversos contratos do órgão.

Os membros do TCE deram 30 dias para ex-presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour realizar a devolução de R$ 700 mil e ainda aplicou uma multa de R$ 14 mil, em razão das falhas apuradas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a ser recolhida em favor do Tesouro do Estado do Acre.

A decisão foi por unanimidade seguindo o voto da Conselheira-relatora, Dulcinéa Benício de Araújo, do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Por ac24horas