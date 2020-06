Assessoria – Os estudantes da Escola Humberto Soares da Costa, de Rio Branco, produziram um vídeo explicando as formas de prevenção da Covid-19. O vídeo foi feito durante as aulas remotas da disciplina eletiva “Anatomia de Grey”.

De acordo com professor Marcos Wutvke, a disciplina é voltada para o Projeto de Vida dos estudantes. São 27 jovens que, em sua maioria, pretendem seguir a carreira médica. A disciplina é ministrada pelo professor Marcos, de Biologia e pela professora Daiany Santos, de Espanhol, para que os estudantes que pretendem estudar fora do país se habituem aos termos técnicos na língua espanhola.

“Nós buscamos as orientações da Organização Mundial de Saúde, distribuímos informações entre os estudantes e eles gravaram em casa. A edição foi feita pelo aluno Thomaz Menezes”, conta o professor.

Para Thomaz, estudar remotamente de casa demanda trabalho e organização, porém a produção do vídeo foi gratificante: “Como é um tipo de atividade que eu gosto de fazer, foi um prazer trabalhar no vídeo”.

Sobre as disciplinas eletivas

Na Escola de Ensino em Tempo Integral a jornada escolar do aluno é ampliada o que proporciona a possibilidade de mais disciplinas no currículo escolar. Nesse contexto, entram as disciplinas eletivas que proporcionam ao aluno a oportunidade de estudar os conteúdos da base comum de forma mais prática e diversificada. São disciplinas que envolvem atividades mais dinâmicas.

Na Escola Humberto Soares, por exemplo, a cada semestre os alunos podem optar entre dez eletivas diferentes, sempre baseadas nos sonhos e no Projeto de Vida dos estudantes da unidade.

Atualmente, o Acre conta com 13 escolas de Ensino Médio em Tempo Integral, oito em Rio Branco e cinco no interior. Este ano, Rio Branco também recebeu sua primeira escola de Ensino Fundamental Anos Iniciais em Tempo Integral, a Marcio Bestene Koury que fica na Cidade do Povo.

Veja o Vídeo: