Deputado Jesus Sérgio apresenta emenda que inclui MEI e microempresas no Programa Emergencial de Acesso ao Credito

A emenda do deputado inclui as microempresas e os microempreendedores individuais (MEI), no Programa Emergencial de Acesso ao Crédito.