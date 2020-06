Rádio Ocidental FM – A Prefeitura de Marechal Thaumaturgo está realizando a construção de túmulos para receber possíveis vítimas da Covid-19.

Segundo informações, as vítimas fatais da doença devem ter seus enterros agilizados. No total, 24 sepulturas serão construídas pela Prefeitura. Destas, 6 estão sendo construídas com agilidade.

As informações sobre as construções começaram a ser divulgadas em grupos no WhatsApp, e gerou grande repercussão. Internautas criticam as medidas adotadas pelo poder público. Alguns chegaram a dizer que o Prefeito deveria investir em ações preventivas de controle clínico-sanitário.

Ontem (09), a Prefeitura recebeu do Governo Federal o total de R$ 786.721,58 do Apoio Financeiro aos Municípios (AFM). Essa foi a primeira parcela creditada pela união.