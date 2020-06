De acordo com o boletim parcial desta quarta-feira (10), a Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre) comunicou o falecimento de 14 pessoas decorrente da Covid-19 nas últimas 24 horas, no estado do Acre.

Segundo os dados levantados, dos 14 novos registros de óbitos, dez são de pessoas do sexo masculino e quatro do sexo feminino. Desse modo, o número de mortes pela doença lamentavelmente subiu de 223 para 237.

Dentre os óbitos registrados nas últimas 24 horas, 3 são do interior do estado: um de Capixaba, um de Epitaciolândia e outro de Sena Madureira. Os demais são da capital, Rio Branco.

Em se tratando do número de infectados com a doença nas últimas 24 horas, o número é de 289 pessoas, saltando de 8.457 para 8.746 o número de casos positivos para a doença.