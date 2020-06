O cidadão bujariense pode acompanhar todos os passos da Prefeitura no combate e prevenção ao novo coronavírus. O Executivo Municipal conta com um site que reúne todas as informações sobre compras, gastos, decretos e orientações.

Todas as compras de Bujari, incluindo as de combate à Covid-19, já estavam no Portal da Transparência, mas agora foi criado uma aba específica no portal. Então, qualquer interessado pode entrar no site e acompanhar tudo. Bujari foi uma das cidades do Acre a implantar a ferramenta, que hoje é uma recomendação do Tribunal de Contas.

Todo processo está público no site, desde o aviso de cotação, de modo que o conteúdo é publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e também no site. Confira em www.bujari.ac.gov.br todas as informações de compras e contratação de serviços realizadas pelo Município.

Qualquer pessoa pode acessar o portal no computador ou celular.

O trabalho de transparência facilita o acesso à informação da população, órgãos de controle e fornecedores. O prefeito Romualdo Araújo falou sobre a necessidade desse canal.

“Entendemos que a transparência é fundamental, ainda mais durante o momento de Pandemia que estamos passando. Por isso, esse canal de transparência é fácil de ser acessado e está à disposição de todos os cidadãos bujarienses e a quem tiver interesse”, completou.

No site da prefeitura de Bujari, além de todo o processo referente às compras e aos serviços, você pode encontrar todas as informações sobre o combate e prevenção a COVID-19.