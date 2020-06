Por volta das 18 horas de segunda-feira, 8, mais um avião pousou no aeroporto de Rio Branco com uma carga de 12 respiradores, que serão utilizados no atendimento de pacientes com Covid-19.

Os equipamentos foram enviados pelo Ministério da Saúde ao Governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre). A previsão é que mais 18 deles cheguem ainda nesta terça-feira, 9.

Os novos respiradores são fixos, ou seja, são para utilização em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Segundo a secretária-adjunta de Assistência à Saúde, Paula Mariano, eles serão destinados ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia no Acre (Into), onde pacientes com Covid-19 estão sendo tratados.

“Graças a Deus chegaram mais 12 respiradores que estão sendo encaminhados ao Into para a abertura de mais UTIs. Inclusive, os equipamentos já começaram a ser montados ontem à noite mesmo [segunda-feira, 8]”, destacou Paula Mariano.