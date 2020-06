O Governo do Estado, por meio das secretarias de Saúde e de Planejamento e Gestão, publicou a convocação de novos profissionais para atuar na ampliação das ações de saúde relacionadas à Covid-19.

Os profissionais aprovados no processo seletivo simplificado irão trabalhar em Brasileia, Cruzeiro do Sul, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Plácido de Castro, Rio Branco e Rodrigues Alves. São 196 servidores, sendo nutricionistas, psicólogos, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos, técnicos em radiologia, biomédicos, agentes administrativos e técnicos em enfermagem.

Para a entrega de documentos, os candidatos convocados deverão comparecer até o dia 18 de junho de 2020, das 8h às 13h nos seguintes endereços: em Rio Branco, na Rua Benjamin Constant, nº 830, na Coordenação de Lotação da Secretaria de Estado de Saúde; em Brasileia, na Av. Rolando Moreira, n° 930, no Hospital das Clínicas Raimundo Chaar.

Já os aprovados de Cruzeiro do Sul devem entregar a documentação na Sala do TFD localizada à Rua Leopoldo de Bulhões, 216, Bairro do Alumínio. Em Sena Madureira, na Rua Quintino Bocaiúva, no Hospital João Câncio Fernandes e em Tarauacá os documentos serão recebidos no Hospital Dr. Sansão Gomes, localizado na Rua Dr. Sansão Gomes, n° 640.

No dia 18 de junho, os aprovados irão assinar o contrato de trabalho no mesmo local onde entregaram a documentação. Para obter informações referentes a este processo seletivo simplificado, os interessados podem entrar em contato com a Secretaria de Estado de Saúde, por meio do número (68) 3215-2621, ou pelo endereço eletrônico concursos.seplag@ac.gov.br da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.