Implantado no Centro Especializado em Reabilitação Auditiva, Visual e Intelectual (CER III), o alojamento para os profissionais de Saúde do Estado tem capacidade para receber 70 pessoas por dia.

Visando garantir maior comodidade a esses profissionais, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), adequou o ambiente para acomodar da melhor forma possível os servidores. Localizado em Rio Branco, o espaço foi montado no dia 10 de maio.

“O Centro Especializado em Reabilitação – CER III Frei Paulino Baldassari foi adaptado para receber os profissionais de Saúde que estão na linha de frente no enfrentamento à Covid- 19”, explica a gerente, Ana Luiza Vasconcelos. “Adequamos a unidade em um ambiente aconchegante com espaço de higienização, recepção, dormitórios, refeição, wi fi, sala de entretenimento com jogos e uma mini academia”, acrescenta a gerente.

Vale ressaltar que o espaço é para todos os profissionais do Estado, sejam do Pronto-Socorro, unidades de pronto Atendimento (UPAs), Maternidade Bárbara Heliodora e Into.

Além disso, também está sendo ofertado atendimento psicológico online e de práticas integrativas para os profissionais, como uma forma de cuidado à saúde tanto mental quanto física.

Cuidados

O CER III dispõe de banheiros adaptados para que o profissional realize a higienização pessoal, antes de entrar no alojamento. Além disso, os profissionais da limpeza realizam a desinfecção do ambiente diariamente.