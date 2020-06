A Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe foi prorrogada até o dia 30 deste mês. A determinação foi dada pelo Ministério da saúde devido a meta de cobertura vacinal do país não ter sido alcançada.

A campanha tem o objetivo de imunizar os grupos prioritários, por isso, quem estiver dentro de algum grupo descrito abaixo, deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) Antônio Alves Cavalcante, localizada no bairro Bela Vista, portando cartão de vacina.

Quem pode vacinar?

Podem se vacinar todas as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários e que ainda não se vacinaram no prazo anterior: Pessoas com 55 anos ou mais, profissionais de saúde, pessoas com deficiência, caminhoneiros, professores, membros das forças de segurança e salvamento, doentes crônicos, crianças de 6 meses e menores de 6 anos, gestantes e mulheres no pós-parto.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que imunização está sendo realizada na Unidade Básica de Saúde (UBS) Antônio Alves Cavalvante, pois a UBS Terezinha Batista dos Santos está em reforma e a UBS Gildo Ferreira da Silva é a unidade referência de Covid-19.

Atendimentos domiciliares também são realizados para imunizar pessoas que não podem se dirigir ao local da vacinação.