“Precisamos ter mais maturidade nesta casa em relação ao que está acontecendo, pois o COVID-19 tem feito estragos na vida de milhares de pessoas e os profissionais de saúde estão no limite, trabalhando sufocado. Compreendemos e acompanhamos os esforços de gestores, mas precisamos melhorar as condições de trabalho nas unidades”, disse.

O Parlamentar anunciou que se ausentará das sessões por todo mês de junho, para se apresentar na escala de plantões do Pronto Socorro e ajudar seus colegas médicos. Também afirmou que se deslocará até a cidade de Tarauacá, para contribuir com as ações de saúde de combate ao COVID-19 na cidade onde nasceu.

“É difícil ver o drama de muitos profissionais da saúde na luta para salvar vidas, as vezes alguns se empenham tanto e não conseguem salvar a si próprio. Alguns profissionais estão na estatística, vítima do covid-19”, finalizou Jenilson.

