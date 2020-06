A deputada estadual Maria Antônia (9) solicitou a Mesa Diretora nesta terça-feira (9) que encaminhe expediente ao Governador Gladson Cameli para que possa reimplantar o programa de reabilitação auditiva no Estado do Acre.

A parlamentar destaca que o programa de Saúde Auditiva, visa atender aquelas pessoas que sofrem com problemas de audição total ou parcial. No Estado do Acre, existe uma demanda muito alta de pessoas que necessitam do atendimento com o profissional, bem como do aparelho de audição.

Na gestão passada, foram entregues mais de 7.000 aparelhos, às pessoas que tem esta deficiência auditiva. Hoje, mais de 40% destes pacientes, estão necessitando de manutenção, ajustes e até mesmo substituição do aparelho, tendo em vista ser equipamentos que se desgastam facilmente e que tem um custo elevado para as pessoas humildes que tem esta necessidade.

“Pedimos ao senhor Governador do Estado, Gladson Cameli, que junto a SESACRE ou FUNDACRE, reimplante este programa de reabilitação auditiva em nosso estado, que é de grande necessidade e utilidade para os pacientes dependentes. Estes aparelhos, trarão qualidade de vida e facilidade no seu dia a dia das pessoas que tem problemas auditivos”, concluiu a deputada.