A deputada estadual Maria Antônia (PROS) participou do ato nacional e virtual “Existir com dignidade” em comemoração aos 39 anos do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan).

A atividade integra a Marcha Pela Vida, um conjunto de ações que reúne diversas entidades, como a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, o Conselho Nacional de Saúde e a Rede Unida.

Na oportunidade, a parlamentar falou da gratidão em acompanhar a luta do Morhan no Acre desde o seu primeiro mandato, para ela é um privilégio muito grande estar reunida com a nacional deste movimento que vem lutando pelas pessoas que foram acometidas pela hanseníase.

Veja o Vídeo: