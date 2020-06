Um casal foi preso no final da manhã desta terça-feira (9) com 20 pacotes de cocaína escondidos dentro do carro. O flagrante ocorreu no quilômetro 116 da BR-364, em Rio Branco, durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal no Acre (PRF-AC).

Segundo a polícia, essa é a terceira apreensão de drogas nas rodovias em menos de cinco dias. Os flagrantes resultaram na apreensão de mais de 21 quilos de cocaína.

Cinco pessoas foram presas em flagrante pelos crimes.

Na abordagem desta terça, a PRF informou que mandou o motorista parar o carro, que tinha placa de outro estado. O homem deu informações desconexas sobre o destino da viagem.

A mulher, que estava no banco do passageiro, também apresentou nervosismo e os policiais resolveram fazer uma busca minuciosa nos pertences do casal.

A droga estava escondida dentro de uma sacola guardada no carro. O homem acabou confessando que iria revender a droga na capital acreana.

Ele e mulher foram levados para a Delegacia de Flagrantes (Defla).

“Nos últimos quatro dias, de sábado [6] até hoje, a PRF conseguiu prender cinco pessoas com drogas, totalizando aí mais de 21 quilos de drogas”, disse o assessor de comunicação da PRF-AC, Wilse Filho.

A primeira apreensão foi sábado (6), quando um homem de 41 anos foi preso ao ser flagrado transportando 12 quilos de cloridrato de cocaína em 11 pacotes que estavam escondidos em um compartimento na parte traseira do banco do veículo. O flagra foi feito durante uma ronda na BR-364 na Vila Campinas, interior do Acre.

A segunda abordagem prendeu mais dois homens, um de 32 e outro de 27 anos, no domingo (7), ao serem flagrados transportando mais de 9 quilos de cocaína na BR-364. A apreensão ocorreu no Posto Tucandeira, em Acrelândia. Por Aline Nascimento, G1 Acre