Mais dois homens, um de 32 e outro de 27 anos, foram presos pela Polícia Rodoviária Federal, neste domingo (7), ao serem flagrados transportando mais de 9 quilos de cocaína na BR-364. A apreensão ocorreu no Posto Tucandeira, em Acrelândia.

Os dois suspeitos estavam em um caminhão, quando foram abordados. Após pedir que parassem, a equipe da PRF fez alguns questionamentos e os dois falaram versões diferentes para o motivo da viagem, além de estarem muito nervosos.

Ao abrir o compartimentos, os policiais encontraram os 9,3 quilos de cocaína embalada em pacotes. O material apreendido e os dois suspeitos foram levados para a delegacia de Acrelândia.

Há dois dias, no sábado (6), um homem de 41 anos também foi preso pela PRF com 12 quilos de cloridrato de cocaína. O flagra foi feito durante uma ronda na BR-364 na Vila Campinas, interior do Acre. A PRF recebeu reforço ainda da Polícia Militar.

A PRF informou ainda que, de janeiro até o dia 7 de junho de 2020, foram apreendidos 250,3 quilos de cocaína em rodovias federais no estado. Este número já é 3% maior do que no mesmo período do ano passado, quando foram apreendidos 242,65 quilos da droga. Do G1 Acre