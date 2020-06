Yaco News – Uma foto compartilhada em redes sociais mostra vários veículos, dezena de motos e pessoas aglomeradas no Km 23 da estrada que liga Sena a capital Rio Branco. A imagem gerou polêmica e indignação.

Para várias pessoas que viram a foto, o mau exemplo dado pelos presentes no apelidado “Piseiro da Covid-19”, pode trazer consequências desastrosas na propagação do novo coronavírus em Sena Madureira.

Enquanto o governador Gladson Cameli pede na imprensa que os acreanos obedeçam o isolamento e o distanciamento social, nessa imagem as pessoas parecem ignorar o que inclusive determina o decreto governamental válido até o dia 15 deste mês.

Segundo a internauta Jeci Rocha a foto foi tirada no último domingo (7) e em seguida a mesma compartilhou em sua página no facebook. A maioria dos cometários são de perplexidade com o ato.

“Nós presos dentro de casa e o povo se contaminando. Depois diz que os governadores é que não fazem nada.” disse uma internauta

“O que acontece é que depois os familiares fica chorando atrás de uma UTI ai não tem vaga, ficam brigando nas redes sócias e falando que vão processar o governador. Lamento muito que as vezes quem paga é os idosos, pessoas com doenças crônicas o outras doenças.” comentou outra internauta.