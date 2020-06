A deputada federal Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, usou as redes sociais no domingo (7) para informar que vai acionar o presidente da República Jair Bolsonaro na Justiça por ocultar os dados sobre as mortes causadas pelo novo coronavírus.

“Bolsonaro age de forma desleal e criminosa ao querer ocultar dados sobre o Covid. É inconstitucional! Estamos acionando-o na Justiça. Todos tem o direito a verdade”, publicou a deputada comunista.

Pérpetua se posicionou após o Ministério da Saúde mudar a forma de divulgar os dados dos boletins epidemiológicos sobre o casos de Covid-19 pelo Brasil. O portal do ministério passou a divulgar os dados mais tarde e deixou de anunciar os dados acumulados da pandemia.

Por Folha do Acre