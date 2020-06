Cruzeirenses descumprem quarentena e formam aglomeração no Igarapé Preto e Rio Moa

O Domingo na Praia da Ponte do Moa e no Balneário Igarapé Preto, foi bem frequentado neste domingo (7), mesmo a cidade registrando mais de 1.500 casos de COVID-19 e o sistema de saúde no limite