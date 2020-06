Folha do Acre – O médico infectologista que atua na linha de frente ao combate do novo coronavírus no Acre, Thor Dantas, que acabou infectado pela Covid-19, foi transferido em UTI aérea para tratamento em um dos hospitais de São Paulo.

De acordo com o jornalista, Hermington Franco, o médico seguirá para continuar o tratamento contra o vírus em São Paulo.

Confira a publicação de Hermington nas redes sociais:

Em estado de saúde estável, e por medida de precaução, o Dr. Thor Dantas está sendo transferido para São Paulo.

Na linha de frente contra a Covid, ele também foi infectado.

Toda nossa melhor energia e preces pela sua recuperação. O médico é uma das importantes forças em nome da ciência em nosso estado e merece saúde. Todo carinho aos familiares – Concita, Lucas Maná.

Peço que nos unamos em boas energias pela recuperação deste grande ser humano”.