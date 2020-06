Na manhã deste sábado (6), um homem de 41 anos foi preso com quase 12 kg de cocaína, escondidos no interior de um veículo na BR-364, km 60 da Vila Campinas, interior do Acre.

Durante a abordagem, o motorista bastante nervoso, informou que mora em Ariquemes (RO), que estava com o carro, emplacado no Amazonas, e apresentou várias versões para os motivos da viagem.

Diante da fundada suspeita, os policiais decidiram realizar uma fiscalização mais detalhada, quando foi encontrado um local preparado para esconder algo, detrás dos bancos.

Dentro do compartimento, estavam 11 pacotes contendo substância com características de cocaína. No teste inicial, foi confirmado o entorpecente.

Indagado novamente, o motorista informou que foi contratado por uma pessoa que ele não conhece para trazer o carro até a região das “Quatro Bocas”, na BR-364, no Acre. Pelo serviço ele receberia R$ 3 mil.

Diante do flagrante, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido, juntamente com o veículo, a droga e demais pertences, para a Delegacia de Polícia Civil, na capital acreana.