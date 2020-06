A Prefeitura de Brasileia em parceria com o Governo do Acre realizou na sexta- feira (5), a limpeza e desinfecção de espaços públicos e sede de orgãos do município.

O trabalho realizado é recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), executado pela equipe do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa), para evitar a propagação do novo coronavírus (Covid-19).

Foram atendidos os prédios públicos que oferecem serviços de saúde: Hospital Regional do Alto Acre, Unidade de Referencia em Combate ao Covid-19 Tufic Mizael Saady, Agencias Bancarias, Lotérica, Postos de saúde, Rodoviária e outros prédios, tanto da prefeitura como do governo estadual.

Segundo as autoridades de saúde o vírus pode se espalhar por meio de pequenas gotículas liberadas por uma pessoa infectada, quando tosse ou espirra, dessa forma ficam sobre as superfícies e se instalam por horas e até dias.

A equipe do Depasa seguem os trabalhos de desinfecção e limpeza pela regional do Alto Acre, seguindo o cronograma elaborado pelos prefeitos dos municípios e gestores estaduais.