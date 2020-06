Contilnet – Em resposta à ida dos Policiais Federais à Prefeitura de Sena Madureira, como cumprimento da Operação Dose de Valores, que investiga fraude na compra de produtos hospitalares no estado do Acre, o prefeito da cidade, Mazinho Serafim, fez uma nota falando sobre o seu apoio irrestrito ao trabalho dos agentes – diferente do que aconteceu quando ele desacatou um tenente da PM no município, após policiais de trânsito tentarem apreender veículos irregulares em uma avenida da cidade.

Para que não lembra do penúltimo ocorrido, Mazinho, durante um show da dupla Gean e Geovani em Sena, ficou revoltado porque vários motoristas haviam sido parados e autuados na madrugada, quando foi até o local, desacatou policiais militares que tentavam apreender veículos irregulares e declarou que ‘quem manda na cidade é ele’. No mesmo momento, o gestor, bêbado, até se ofereceu para dirigir o carro de um amigo seu que havia sido autuado.

O fato é que as duas reações são completamente diferentes. Para os PMs, Mazinho se mostra autoritário, um leão raivoso, mas quando se trata da Polícia Federal, o feroz animal toma a forma de um cordeiro humilde, ou de um gatinho manso, que até reconhece o ordenamento jurídico brasileiro.

No texto publicado também em suas redes sociais, sobre a última operação, o chefe do executivo municipal esclareceu que “esse tipo de operação sempre será recebida com tranquilidade”.

“Essa operação teve como objeto esclarecer e efetuar o levantamento de pagamentos com aquisição de medicamentos com verbas do SUS de 2016 até a presente data. Esclareço nesse momento que esse tipo de operação sempre será recebida com tranquilidade, visto que a Polícia Federal, está realizando o seu papel de polícia judiciária federal, conforme o nosso ordenamento jurídico brasileiro”, escreveu.

Ao final, Mazinho deu um recado para a população de Sena e disse que está à disposição da justiça para quaisquer esclarecimentos.

“Quero nessa oportunidade, dizer para a população de Sena Madureira e, em especial para os que desejam e apostam no quanto pior melhor, que nada tenho a esconder e a temer, prova disso é que mesmo sendo ponto facultativo, disponibilizei e autorizei todos os secretários e servidores que teem pertinência com os documentos solicitados para prestar os esclarecimentos e informações necessárias. Destaco, ainda, que dentre aqueles que determinei tal acompanhamento encontrava-se o secretário de administração e finanças, procurador do município, secretário de controle interno, diretora financeira e secretária chefe de gabinete. Assim, diante do exposto, coloco-me a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos, visto que a gestão compromisso com o povo é pautada na legalidade e na transparência”, finalizou.

Dia em que o prefeito Mazinho Serafim desacatou tenente da Polícia Militar em Sena Madureira – Foto: Reprodução

