Dez pacientes com Covid-19 tiveram alta do Hospital do Juruá – Foto: Marcos Vicentti

O Hospital Regional do Juruá, tido como referência para tratamento de casos de coronavírus em Cruzeiro do Sul, registou 10 altas médicas de uma só vez nesta sexta feira, 5. A unidade recebe pacientes com sintomas graves da doença, que necessitam de assistência com média ou alta complexidade.

Entre as altas estão sete homens e três mulheres com idades entre 25 e 88 anos. Com isso, dos 44 leitos disponíveis no hospital, 14 estão vagos e 30 seguem ocupados.

“Dos 10 pacientes que receberam alta nesta sexta, chama atenção que seis têm idade superior a 60 anos, ou seja, são pessoas do grupo de risco. São pacientes que foram atendidos, receberam tratamento, foram submetidos a avaliação clínica radiológica, não apresentam mais sinais de infecção e receberam alta para ir para casa. Agora eles precisam continuar seguindo o protocolo de atendimento em suas residências, seguindo as exigências sanitárias que essa doença requer”, explicou o diretor do hospital, Marcos Lima.

Mesmo com um total de 636 altas médicas, o número de pessoas infectadas no município ainda é considerado alto. São 1.412 casos confirmados e 17 óbitos deste o primeiro registro da doença na região no dia 12 de Abril. A diretora executiva da Secretária de Estado de Saúde, Raquel Batista, alerta para a continuidade do isolamento social, uso de máscaras em vias públicas e ainda sobre os cuidados com a higienização.

“É extremamente importante que as pessoas se conscientizem e saiam de suas residências apenas quando necessário, usem máscaras e fiquem atentas quanto à higienização constante, a fim de evitar a contaminação. Na próxima semana, esperamos entregar o Hospital de Campanha, serão 60 leitos de enfermaria, 20 semi-intensivos e outros 10 de UTIs, além dos que já têm no Hospital do Juruá”, destacou.