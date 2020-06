Assessoria – A Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio da Diretoria de Ensino, firmou parceria com o Consed (Conselho Nacional de Secretários de Educação) e o Instituto Península, a partir da divulgação e acesso livre à Plataforma Digital Vivescer – Apoio Socioemocional aos Educadores em Tempos de Covid-19, um espaço de reflexões e troca de ideias sobre a profissão.

Nesse sentido, o maior objetivo nesta parceria é ofertar aos educadores, de todas as etapas e modalidades de ensino, apoio socioemocional a partir de momentos dinâmicos, reflexivos e de aprendizagem oferecendo o suporte necessário para que os professores possam se manter equilibrados e saudáveis durante o período de isolamento social, garantindo condições necessárias para protagonizar o ensino não-presencial e preparando-se para o enfrentamento dos desafios que se apresentarão no período pós-pandemia.

Desta forma, não somente professores, mas todos que lidam com os estudantes, direta ou indiretamente, podem ter acesso on-line e gratuito à Vivescer. A plataforma inclui ainda uma área de interação entre os usuários, criando uma rede de apoio e troca de experiências, por meio do compartilhamento de mensagens, áudios, fotos, vídeos e arquivos.

Além disso, oferece quatro cursos com jornadas de 32 horas: Emoções, Mente, Corpo e Propósito, com atividades práticas, atrativas e envolventes. Ao concluir os cursos, o educador recebe um certificado do Instituto Singularidades.

Para ter acesso aos cursos e à comunidade é preciso realizar o cadastro, a partir do site da plataforma https://vivescer.org.br/, clicando em Cadastre-se e, após este passo, já é possível embarcar neste ambiente digital.

Sobre o Instituto Península

A Vivescer é uma iniciativa do Instituto Península, uma organização social que atua nas áreas de educação e esporte para aprimorar a formação de professores, porque acredita que eles são a base para uma educação pública de qualidade.

Trabalha o desenvolvimento integral de docentes nas dimensões física, intelectual, emocional e social para que esses profissionais estejam melhor preparados para fortalecer o processo de aprendizagem dos alunos.