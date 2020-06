Assessoria – Os postos de atendimento do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) no interior, as chamadas Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans), começaram a atender a população presencialmente a partir do dia 9 de junho, com agendamento prévio pelo site do órgão.

A partir desta sexta-feira, 5, os residentes dos municípios que desejam realizar os serviços de transferência de propriedade, segunda via do Certificado de Registro de Veículos (CRV), entrega de CNH, vistoria veicular e retirada de veículos, já pode agendar o atendimento pelo site www.detran.ac.gov.br.

Ao acessar o endereço eletrônico, bastar clicar na aba Atendimento e depois Agendamento de atendimento, preencher a solicitação com os dados pessoais e selecionar a opção de serviço e horário desejado.

Quem deseja solicitar a segunda via do CRV ou transferir veículos para outro proprietário, deve realizar a vistoria veicular. Desta forma é necessário agendar o serviço desejado e a vistoria.

Os serviços são ofertados somente às terças e quintas, de 7h às 13h, com intervalo de 10 minutos entre os atendimentos, totalizando 36 vagas por dia. O cidadão deve levar documento de identificação e comprovante de agendamento impresso.

“Estamos seguindo todas as recomendações de saúde para a prevenção da Covid-19. Alertamos que só é possível entrar nas Ciretrans usando máscaras”, explica o diretor de Operações do Detran/AC, José Tanaca da Silva Ferreira.