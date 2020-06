De acordo com o Boletim Epidemiológico desta sexta-feira (5), o município de Brasileia aumentou significativamente o número de diagnósticos confirmados de Covid-19, onde apresentava 73 casos, mas nas últimas 24 horas subiu para 103 casos.

Dentre estes 103 casos confirmados, 32 estão curados, mas lamentavelmente o município registrou até esta sexta-feira 5 óbitos decorrente da doença, 311 casos suspeitos e 82 casos em análise.

A prefeitura do município por meio da gestora Fernanda Hassem vem tomando as medidas para evitar a propagação da doenças, mas mesmo assim os casos de Covid-19 estão aumentando.

Veja como está em todo o estado

Até o momento, são 16.692 notificações de infecção por coronavírus, sendo 9.004 (53,9%) descartados e 404 (2,4%) seguem aguardando resultado de exames. Dos 7.284 casos confirmados, 3.422 já receberam alta médica, ou seja, já estão curados da doença. 133 seguem hospitalizados.

A Sesacre também informa o registro de mais 9 óbitos por Covid-19: 6 do sexo masculino e 3 do sexo feminino. Assim, o número de mortes pela doença aumentou de 181 para 190, entre quinta, 4, e esta sexta-feira, 5.

As mulheres são:

O primeiro caso é da paciente M. B. S., de 70 anos. Moradora de Cruzeiro do Sul, foi internada no dia 1º de junho no Hospital Regional do Juruá, tendo falecido no dia seguinte, terça-feira, 2.

A segunda vítima é M. J. M. P., de 49 anos. Ela deu entrada no dia 2 de junho na UPA do Segundo Distrito e veio a óbito na quarta-feira, dia 3, em Rio Branco.

O terceiro caso de óbito de mulheres é de U. C. F., de 81 anos, que deu entrada no Pronto-Socorro na quarta-feira, 3 de junho, falecendo no dia seguinte, dia 4, em Rio Branco. A paciente era moradora do município de Porto Acre.

Os homens são:

S. F. M., 78 anos, que deu entrada na Unidade Mista de Assis Brasil no dia 30 de maio, falecendo no mesmo dia.

J. L. S., de 85 anos. Ele morreu em casa, no município de Epitaciolândia, no dia 3 de junho.

O terceiro óbito também foi registrado em casa, no dia 3 de junho. O idoso J. P. L., de 70 anos era morador de Brasileia.

O quarto caso é de E. R. C., de 58 anos. Ele deu entrada no dia 2 de junho no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into), falecendo no dia seguinte, quarta-feira, 3, em Rio Branco.

F. F. S., de 67 anos, que foi internado na UPA do Segundo Distrito, no dia 28 de maio, falecendo nesta quinta-feira, dia 4, em Rio Branco.

O último é E. R. L., de 62 anos, internado no Pronto-Socorro, dia 1º de junho, e falecendo nesta sexta-feira, 5, em Rio Branco.