O Tempo – Giovanna Ewbank e Sabrina Sato fizeram um desafio pra lá de divertido com seus respectivos maridos, Bruno Gagliasso e Duda Nagle. No vídeo divulgado nesta quinta-feira, 4, Gio, Sabrina, Bruno e Duda revelam detalhes íntimos de casais e até sexuais durante a quarentena.

Em um jogo de perguntas e respostas, a mãe de Zoe logo respondeu que estava se dando bem com o amado nos dias em casa.

“Estou me surpreendendo com a nossa relação na quarentena. Ou vai ou racha! Ou os casais estão mais grudados ou é separação certa!”, disse a apresentadora.

Em seguida, Sabrina contou que já usou brinquedos sexuais com Duda para dar aquela apimentada na relação, diferente de Bruno e Giovanna.

“Temos duas crianças, um bebê, cinco cachorros. É difícil ter tempo de usar os brinquedinhos”, revelou o ator. “Pensar em brinquedinho, gente? Eu só quero dormir”, brincou a loira, que está gravida de oito meses.

Já quando o assunto foi sexo, Sabrina disse que nunca fingiu mal-estar para não ter relação sexual. “Você botou não? Cara de pau!”, mandou Duda. “Eu estava com mal-estar de verdade, eu não fingi. Sou muito sincera”, emendou a gata.

As estrelas contaram ainda se acordam no meio da noite para transar e se já se trancaram em cômodo para terem sossego.

“Isso nem precisa ser na quarentena”, brincou o pai de Zoe, que até chegou a colocar uma cafeteira no banheiro. “O Bruno vive se trancando no banheiro, fazendo cocô, fazendo xixi, tomando banho”, revelou Giovanna. “O Duda só vive no banheiro também, é impressionante”, disse Sabrina.

Veja o Vídeo: