Na noite desta quarta-feira, 3 de junho, policiais militares do 4º Batalhão da Polícia Militar do Acre (4º BPM/PMAC) realizaram a apreensão de uma moto roubada, que foi utilizada em uma tentativa de roubo a um posto de gasolina, no bairro Cohab, em Senador Guiomard.

No local, um policial penal afirmou ter evitado um roubo ao posto, ao efetuar alguns disparos na direção de um suspeito, um sujeito armado, que pilotava uma moto.

Durante as buscas no intuito de localizar o homem, uma pessoa da comunidade informou que teria dado entrada no hospital, um indivíduo baleado, o qual constataram ser o envolvido, que havia sido alvejado no abdômen.

Ele confessou o crime e indicou o local onde estaria o veículo e a arma usada, no entanto, apenas a moto Yamaha, que possuía registro de roubo no dia 30/05, foi encontrada no local.

Segundo os médicos, o homem seria transferido para o Pronto Socorro de Rio Branco, onde passaria por cirurgia. A moto foi entregue na delegacia local, para os devidos procedimentos legais.